Agropoli, il neo sindaco incontra i dipendenti comunali: «Tanta voglia di fare» La Giunta ha incontrato a Palazzo di Città funzionari e segretario generale

Il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi, insieme agli altri componenti della Giunta, ha incontrato i funzionari comunali ed il segretario generale.

Dopo le presentazioni dei componenti della Giunta, il neo eletto sindaco ha illustrato come ha intenzione di muoversi la parte politica ed ha chiesto ed auspicato dalla parte gestionale massima collaborazione al fine di dare rapide risposte alla comunità agropolese.

«C'è stato modo anche di fare il punto per comprendere lo stato di essere di una serie di questioni rimaste in sospeso. Ho notato con piacere grande disponibilità e voglia di fare. Insieme, sono convinto, che faremo grandi cose per il bene della nostra Agropoli» il commento a margine dell'incontro da parte del sindaco.