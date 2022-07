Dante Santoro eletto segretario regionale del Movimento difesa consumatori Il consigliere comunale è anche al suo secondo mandato a Salerno

Dante Santoro, già consigliere comunale al secondo mandato a Salerno, è stato nominato come segretario regionale dell'Associazione dei Consumatori Movimento Difesa del Cittadino. MDC (Movimento Difesa del Cittadino) è una delle principali associazioni a tutela dei consumatori a livello nazionale, nata il 13 novembre 1987.

Il presidente regionale, Eugenio Diffidenti, ed il segretario regionale Dante Santoro porteranno avanti battaglie nel mondo del consumerismo. Santoro ha commentato così la nomina : "Siamo in un'era in cui la distinzione tra l'essere cittadini ed essere consumatori si azzera, ogni giorno si deve combattere affinchè logiche di mercato e interessi di grandi gruppi economici non schiaccino i diritti e le tutele dei singoli cittadini. Negli anni ho dato un contributo a portare avanti battaglie per i diritti dei cittadini e pertanto questo riconoscimento mi rende orgoglioso, consapevole che in Campania più che altrove occorre avere energie e idee chiare di quanto ci aspetta per combattere centimetro dopo centimetro perchè non vengano usurpati gli spazi ed i diritti della nostra gente. Ringrazio per la fiducia i dirigenti nazionali e locali, faremo squadra con chi c'era e chi ci sarà per portare avanti obiettivi importanti", le parole di Santoro.