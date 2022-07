Agropoli, il risultato delle ultime elezioni finisce al Tar Il ricorso è stato presentato dal candidato sindaco del gruppo “Liberi e Forti”, Raffaele Pesce

Le ultime elezioni continuano a dominare la scena ad Agropoli. Il candidato sindaco del gruppo “Liberi e Forti”, Raffaele Pesce, ha annunciato il ricorso al Tar di Salerno per fare luce sul voto, che ha visto alla fine vincere Roberto Mutalipassi.

«In considerazione delle "gravi incongruenze" riscontrate dalla Commissione elettorale - Ufficio centrale, presieduta da un magistrato togato, nel corso dei lavori protrattisi per undici giorni, delle gravi anomalie emerse ad un più attento esame dei verbali, la convinzione che il voto popolare vada difeso in ogni sede, anche giurisdizionale, ci hanno indotti a ritenere di dover necessariamente adire, in primis, la giustizia amministrativa nella ricerca della verità», spiega Pesce.

«Abbiamo iniziato parlando tra amici di storia, di territorio, di ambiente, di senso civico, di comunità e siamo finiti nel riportare la politica per le strade e, finalmente, sul palco. Il grande entusiasmo riscontrato in campagna elettorale ed il dato elettorale effettivamente riportato, ci rendono consapevoli di una grande responsabilità: la tutela delle speranze di tanti agropolesi», conclude Pesce.