Bonavitacola, sopralluogo all'ex discarica di Parapoti: «Esempio di rinascita» «Siamo pronti a bonificare la discarica ex Castelluccio a Battipaglia»

«È stato il simbolo dell'emergenza rifiuti, oggi è il simbolo di una rigenerazione possibile dei luoghi e di una nuova idea di ambiente e sostenibilità. Oggi non scriviamo un nuovo capitolo, inauguriamo un libro nuovo. Non si torna indietro, c'è una cesura netta con il passato».

Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e candidato del Partito Democratico alla Camera dei Deputati nel collegio Campania 2 (uninominale Salerno), a margine di un sopralluogo alla discarica di Parapoti a Montecorvino Pugliano. «Non dobbiamo perdere la memoria di ciò che è stato per essere consapevoli di quanto siamo riusciti a fare», ha sottolineato Bonavitacola. «Qui c'è un esempio della caparbietà dell'intervento regionale verso un obiettivo di compiutezza, efficienza e ripartenza. 160 mila metri quadri messi in sicurezza, bonificati, cioè recuperati alla necrosi della terra e restituiti alla collettività. E' un cammino che non si ferma. Quello delle bonifiche dei luoghi è una delle più grandi sfide ambientali del Paese. Anche una delle più complesse, ma non abbiamo alternative. Noi non ci fermiamo. Prossima tappa la bonifica della discarica ex Castelluccio a Battipaglia. Il finanziamento regionale è di 9 milioni di euro, abbiamo già invitato Invitalia come soggetto attuatore. Avanti con i fatti», ha concluso il vicepresidente Fulvio Bonavitacola.

"Questa discarica è il simbolo di una rivoluzione che è stata messa in atto nel Mezzogiorno.Quella discarica è diventata un parco verde ed una risorsa dove si investirà attraverso le energie rinnovabili ed il fotovoltaico. Parliamo di una discarica che conteneva due milioni di tonnellate di rifiuti e che è stata bonificata con un investimento di 7 milioni. È stata restituita alla comunità un'area completamente devastata ed è stata eliminata la procedura di infrazione europea (200mila euro a semestre) perché la discarica non era a norma". A dirlo il parlamentare Piero De Luca, candidato alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Salerno-Avellino, nel corso del sopralluogo a Parapoti.

"Questo - ha aggiunto De Luca - è il lavoro che noi ci candidiamo a portare avanti in tutto il Paese: riqualificare il territorio e valorizzarlo. Il Pd è l'unica forza che ha tutelato il Mezzogiorno. Dall'altra parte sento solo promesse da parte di chi non ha fatto nulla per il territorio e che è stato completamente assente quando si è trattato di risolvere le problematiche. La nostra, invece, è una proposta di governo concreta", ha concluso il vicecapogruppo.