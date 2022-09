Scafati, tensione sul voto: annullato per ordine pubblico comizio Piero De Luca Questa mattina conferenza stampa dei Dem: dal partito sos al prefetto di Salerno

"Gravi atti intimidatori", è polemica sul comizio annullato da Piero De Luca a Scafati.

Questa mattina il segretario provinciale del Partito democratico, Enzo Luciano, ha convocato una conferenza stampa presso la sede del Pd di Scafati, in Piazza Vittorio Veneto. Con lui il segretario cittadino Giuseppe Fontanella, i consiglieri comunali scafatesi Russo, Acanfora, Ambrunzo, Fogliame, Grimaldi ed il consigliere regionale Franco Picarone.

Arriverà un invito al prefetto di Salerno a vigilare sulla campagna elettorale, dove è fortissima la tensione. Oggetto del contendere, l'annullamento dell'incontro pubblico in programma ieri pomeriggio.

Una manifestazione di protesta organizzata da Forza Italia e dall'ex sindaco Pasquale Aliberti: in piazza uno striscione eloquente. "Chiedi a papà una delibera per l'ospedale, basta chiacchiere", il messaggio eloquente indirizzato proprio a Piero De Luca.

Tensioni e polemiche che hanno spinto i democratici ad annullare l'iniziativa pubblica organizzata a Scafati, dove il dibattito sul futuro dello "Scarlato" da tempo agita la politica locale, provinciale e regionale.

Questa mattina conferenza stampa Dem per chiedere al Prefetto di vigilare sul rispetto della legalità in vista del voto, per garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale.