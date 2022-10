Un solo voto per Forza Italia a Buccino: "Inverosimile, necessari accertamenti" La nota del coordinamento provinciale FI

"Il risultato elettorale per le elezioni della camera dei deputati in Provincia di Salerno appare in taluni casi inverosimile e sottostimato. Risalta in particolare e solo a titolo esemplificativo il dato relativo al Comune di Buccino, dove il ministero dell’interno attribuisce un solo voto a Forza Italia, contro i circa 250 conseguiti nello stesso comune e nello stesso giorno al Senato della Repubblica.

Saranno necessari approfondimenti per verificare la correttezza dei dati registrati dal ministero e la corretta attribuzione dei seggi", lo scrive in una nota il Coordinamento Provinciale FI.