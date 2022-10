Sessa Cilento, il sindaco Botti si dimette: "Gravi motivi personali" Le dimissioni avranno effetto dopo 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell’Ente

Colpo di scena a Sessa Cilento: il sindaco Gerardo Botti si è dimesso. Con una missiva indirizzata al indirizzata al Prefetto di Salerno, al Segretario Comunale, ai consiglieri e agli assessori, ieri ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino.

Le dimissioni avranno effetto dopo 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell’Ente.

«In questi giorni – scrive Gerardo Botti – mi adopererò perché siano compiuti tutti gli adempimenti utili a non creare disagi per il prosieguo della normale attività amministrativa dell’Ente».

Era stato eletto sindaco con il 53% delle preferenze, battendo il sindaco uscente, a giugno 2021.

Una decizione "meditata e sofferta" che scaturisce da«Gravi sopravvenute problematiche di natura squisitamente personale che non mi consentono di continuare con tranquillità dovuta il mio delicato e prestigioso mandato amministrativo. Sono certo di aver impegnato tutto me stesso per onorare la fiducia degli elettori: razionalità, imparzialità, lealtà, cuore, sentimento e tanta passione.», ha spiegato Botti che ha anche espresso rammarico per non aver concluso un percorso «che ha già dato frutti importanti per il Comune».

Una volta trascorsi 20 giorni verrà nominato un commissario dopo lo scioglimento del consiglio comunale ad opera del Prefetto.