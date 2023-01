Tajani boccia De Luca ed il terzo mandato: «Ha governato con risultati negativi» Tappa nel Salernitano per il ministro: «La Campania è una regione su cui punta molto Forza Italia»

Tappa nel Salernitano per il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani che in mattinata ha fatto visita alle comunità di Sarno e Castel San Giorgio. Nel primo appuntamento, dove ha inaugurato la sede di Forza Italia, il vicepresidente degli azzurri non ha lesinato stoccate al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, bocciando l'ipotesi di un terzo mandato. «De Luca ha governato questa regione con risultati non positivi. Rispetto tutti quanti, ma non credo che sia giusto continuare a garantire senza possibilità di cambiamento questa regione, cioè non mi sembra un modo per perpetrare una situazione. Anche se sono convinto che non sarà facile, qualora dovesse avere il terzo mandato, per De Luca vincere le prossime regionali. Lo vediamo da quello che c’è in giro per la Campania. Non credo che sia giusto insistere per il terzo mandato».

«Forza Italia è centrale nel Governo di centrodestra»

Tajani ha parlato anche del ruolo di Forza Italia nel governo di centrodestra, rimarcando il peso che ha la Campania per il partito di Berlusconi. «Forza Italia si sta radicando ancora di più sul territorio di questa regione ma in tutta Italia. Siamo una forza importante nel governo. Diamo un contributo fondamentale per risolvere i problemi dei cittadini, ma per risolvere i problemi bisogna poi ascoltare i cittadini e ogni sede che inauguriamo deve essere un luogo di ascolto, di confronto. La Campania è una regione sulla quale noi puntiamo molto. Io - ha aggiunto Tajani - ho avuto l’onore di essere capolista alle elezioni politiche in tutta la regione e questo significa, anche per me, avere un impegno di presenza costante sul territorio della Campania».

Immagini ed interviste andranno in onda alle 14 nel Tg News di Ottochannel