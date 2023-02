Forza Italia si riorganizza sul territorio salernitano: nuove nomine ad Eboli Martusciello, Vuolo e Spinelli: il partito vuole tornare la prima forza politica del centrodestra

Forza Italia continua la sua riorganizzazione sul territorio della provincia di Salerno. Ad Eboli la presentazione del direttivo cittadino del partito azzurro che vede i giovani protagonisti della vita politica cittadina. Il direttivo è composto da Andrea Fusco, Antonio Busillo, Michele Melillo, Mario Mellone e Angela La Monica.

"Eboli, così come la provincia di Salerno, ha bisogno di politica ma soprattutto del centrodestra. C'è il vento favorevole del Governo ed è importante ripartire dai giovani per sconfiggere quel civismo politico che ha poi desertificato i circoli politici, le sezioni, allontanando le persone dalla politica", ha dichiarato il coordinatore cittadino Michele Melillo. Presenti anche i co-coordinatori provinciali Lucia Vuolo, Costabile Spinelli e Giuseppe Ruberto.

"Siamo partiti con la riorganizzazione del partito su tutto il territorio della provincia di Salerno e lo abbiamo fatto con l'Agro Nocerino Sarnese dove qualche tempo fa abbiamo presentato il responsabile dell'area, mentre oggi siamo ad Eboli per ufficializzare il coordinamento cittadino - ha dichiarato l'europarlamentare Lucia Vuolo -. Siamo impegnati sul territorio per fare in modo che Forza Italia possa tornare ad essere la prima forza politica del centrodestra in provincia di Salerno".

A ribadire la necessità di avere dei co-coordinatori per coprire tutta la vasta provincia di Salerno Costabile Spinelli: "La provincia è molto varia ed estesa e da questo parte la scelta del co-coordinamento per essere punto di riferimento per tutti i comuni, radicando così il partito - ha detto Spinelli -. Registro grande entusiasmo e grande voglia di partecipare. Sono molto soddisfatto: ad Eboli abbiamo messo in campo un gruppo importante che ci crede e che dà ai giovani la possibilità di essere al centro".

Quella di ieri mattina è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione in vista delle prossime elezioni amministrative che vedranno, a Pontecagnano Faiano, il centro-destra unito sotto il nome dell'imprenditore Giuseppe Bisogno. E proprio il commissario regionale Fulvio Martusciello ha annunciato il ritorno di Ernesto Sica, nominato nuovo responsabile regionale per le relazioni industriali di Forza Italia mentre Pino Palmieri è il nuovo responsabile del partito per Alburni e Calore.

"Nomine salernitane vanno nella direzione regionale del partito, con l'incarico di responsabile per la Campania delle relazioni industriali di Ernesto Sica già consigliere e assessore regionale e sindaco di Pontecagnano Faiano mentre il primo cittadino di Roscigno ha ricevuto l’incarico dai vertici provinciali forzisti di seguire la zona Alburni e Calore", ha detto il commissario regionale.

"I miei auguri ad Ernesto Sica e a Pino Palmieri per le rispettive nomine in Forza Italia. Continua la crescita e la riorganizzazione del partito tanto in Regione quanto in Provincia di Salerno - ha dichiarato l'europarlamentare Vuolo -. Sica e Palmieri rispondono alle necessità di ascolto, mirato e ambizioso, tra i territori e Forza Italia. Necessità che sono il valore aggiunto di un partito che ha aperto le porte a chi vuole lavorare per il bene dei cittadini, imprenditori e giovani".

"C'è stata una grande prova di compattezza a Pontecagnano Faiano dove il centro-destra sarà a sostegno di Giuseppe Bisogno. Un messaggio importante rivolto alla comunità che crede in noi perché solo uniti possiamo conquistare la vittoria", ha poi aggiunto Ruberto.