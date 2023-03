Noi Moderati si radica: Silvestro Amodio coordinatore dei Picentini La soddisfazione dell'onorevole Pino Bicchielli

"Si consolida il radicamento e la crescita di Noi Moderati sul territorio per identità di valori, idee e programmi con l’adesione dell’avvocato Silvestro Amodio di Giffoni Valle Piana, nominato responsabile della Valle dei Picentini". Lo rende noto la segreteria del partito centrista.

"Con entusiasmo ed umiltà di partecipazione democratica aderisco a Noi Moderati grazie alla convincente affidabilità, attenzione e sensibilità istituzionale dell’onorevole Pino Bicchielli che pone per spirito di servizio verso la nostra comunità su tematiche importanti del territorio come le questioni del torrente Fusandola di Salerno e del Polo della nocciola di Giffoni Valle Piana al fine di verificare la tutela della regolarità degli iter formativi amministrativi per il buon andamento, la trasparenza, l’economicità dell’azione amministrativa, l’efficienza, l’efficacia e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, ma anche al fine di garantire le modalità di esercizio del diritto di accesso e libera informazione ai cittadini della provincia di Salerno, sempre per perseguire un interesse pubblico, legittimo, diffuso e collettivo, nonchè per assicurare in chiave democratica un controllo sullo svolgimento degli atti amministrativi e sull’operato dei pubblici poteri onde assicurare la verità, la morale, l’ordine, la giustizia e la sicurezza", ha dichiarato Amodio.

Soddisfatto per il lavoro che si sta portando avanti sul territorio della provincia di Salerno anche l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati: "Con l’adesione al nostro partito dell’avvocato Silvestro Amodio si rafforza la nostra presenza nella provincia di Salerno - ha dichiarato Bicchielli -. Ho chiesto ad Amodio di assumere la responsabilità di Noi Moderati per tutto il territorio della Valle dei Picentini. Sono certo che con il suo lavoro prezioso e qualificato, e dei suoi amici, Noi Moderati diventerà riferimento per tanti cittadini e rafforzerà anche il centrodestra inn una ottica sempre più di governo serio e realmente programmatico di tutti i territori ad iniziare da quelli affidati all’avvocato Amodio".