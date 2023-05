Governo, Piero De Luca: "E' diventato un poltronificio" "Impegno per accontentare i suoi di maggioranza e occupare a colpi di decreto istituzioni pubbliche"

"Mentre le cittadine e i cittadini italiani sono impegnati a cercare di arrivare alla fine del mese, alle prese con inflazione, caro bollette, e precarietà nel lavoro, il governo Meloni si distingue per il suo impegno nel fare incetta di poltrone per accontentare i suoi di maggioranza ed occupare a colpi di decreto istituzioni pubbliche".

A dirlo è il deputato Pd, e capogruppo in commissione Politiche europee alla Camera, Piero De Luca. "Accanto all'assalto ai posti di comando dell'Inps e dell'Inail, attraverso la modifica della governance per procedere al commissariamento dei due enti, la destra - riprende - ha approvato anche una norma ad personam per licenziare il sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli e piazzare semmai al suo posto Carlo Fuortes, l'attuale amministratore delegato della Rai, permettendo cosi' di completare l'album delle figurine ai danni anche del servizio pubblico radiotelevisivo. Un comportamento del governo a dir poco indecoroso. E' davvero grave piegare le regole delle istituzioni per pure esigenze di partito".