Allagamenti nell'Agro, il ministro Pichetto Fratin: «Situazione molto grave» Tappa a Scafati per l'esponente di Governo:m «Dovremo confrontarci con la Regione»

Massimo impegno per provare a fronteggiare il fenomeno degli allagamenti nell'Agro Nocerino Sarnese. Lo ha garantito il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin a margine di un sopralluogo effettuato nel pomeriggio a Scafati nelle aree maggiormente colpite dagli allagamenti. L’incontro è stato promosso dal candidato sindaco Pasquale Aliberti che al ballottaggio contenderà la fascia tricolore a Corrado Scarlato. Al ministro alcuni residenti hanno mostrato i video dei recenti allagamenti, spiegando le gravi criticità che incontrano nei giorni di pioggia. «Siamo costretti a restare in casa anche per tre giorni», ha ribadito uno dei residenti, chiedendo l'impegtno da parte del Governo per fronteggiare l'emergenza.

Un impegno garantito da Pichetto Fratin che nelle prossime settimane riceverà un dettagliato report sui fenomeni che interessano quei territori. «Mi rendo conto della situazione, anche perché la situazione di questi territori è nota a livello nazionale», ha detto a margine del sopralluogo. «È chiaro poi ho chiesto che mi venga dato un report che, per gran parte, ce l’ha già il ministero. Lo valuteremo. È chiaro anche che qui si tratta di confrontarsi con i piani della Regione Campania rispetto alle azioni che devono essere svolte. L’impegno è quello dell’attenzione massimo e, naturalmente, valutare quale sono le opere necessarie. Mi rendo perfettamente conto - ha concluso Pichetto Fratin - di quella che è la gravità della situazione su questi territori».