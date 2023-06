Bicchielli: "Istituire un coordinamento tra le forze di centrodestra" Il deputato di Noi Moderati: "Dobbiamo farci trovare pronti alle prossime sfide"

Si è riunito questa mattina il coordinamento provinciale di Noi Moderati alla presenza dell’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati. E' stata l’occasione per un’analisi del voto nei comuni della provincia di Salerno che hanno partecipato alla recente tornata elettorale ma anche per fare il punto sulle future sfide amministrative tra Europee, Comunali ed elezioni provinciali che torneranno a vedere protagonisti i cittadini. «È utile iniziare a pensare ad un coordinamento provinciale per la coalizione di centrodestra che possa lavorare da subito sui territori chiamati al voto e sulla sfida delle elezioni provinciali ora che, finalmente, gli elettori avranno nuovamente diritto di scegliere i loro rappresentanti - ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli -.Noi, intanto, continuiamo con la riorganizzazione del partito sul territorio provinciale di Salerno, siamo già a lavoro nei vari comuni del salernitano e stiamo costruendo velocemente la presenza di Noi Moderati in tutti i comuni della provincia».