Iannone denuncia: «"Bella Ciao" alla cena di fine anno, pessimo esempio» Nel mirino del senatore di Fdi docenti e preside dell'istituto "Galileo-Di Palo"

«Durante la cena di fine anno dei docenti dell’Istituto Galileo-Di Palo di Salerno i professori, con il preside in testa, tutti intenti a cantare "Bella Ciao" e a pubblicarne il video su Facebook. Poi il preside aggiunge anche questo commento scrivendo che avrebbe preferito "Avanti Popolo". A prescindere dalle parti politiche un pessimo esempio educativo, anzi un’autentica vergogna. La sinistra, come cacciatori di pinguini all’equatore, cerca i fascisti ma sono rimasti solo i comunisti. Questa è la

realtà. A vivere nel secolo scorso e a inneggiare a ideologie totalitarie sono rimaste solo persone così che ne fanno anche bella mostra. Complimenti». Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.