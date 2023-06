Aeroporto di Salerno, Basso: "Basta passarelle elettorali" "Invitiamo il presidente De Luca e il consigliere Cascone ad evitare proclami"

"A meno di un anno dalla entrata in funzione dell'aeroporto, o almeno così si racconta, ci troviamo di fronte all'ennesima presentazione di un progetto con il governatore pronto alla sua solita passerella". L'attacco arriva da Giovanni Basso, dirigente di Noi Moderati che interviene in merito all'evento che si terrà domani al teatro Augusteo. "Chiacchiere, solo chiacchiere. Si parla di cronogramma, si parla di lavori ma ad oggi non si sa a che punto è realmente lo scalo aeroportuale con gli interventi di esproprio ancora in corso. Il 2024 sarà davvero l'anno del Salerno Costa d'Amalfi? Al momento, non è dato saperlo - ha aggiunto Basso - Invitiamo il presidente De Luca e il consigliere Cascone ad evitare proclami, promesse, passerelle e a raccontare la verità, ad informare i cittadini sullo stato dell'arte. L'aeroporto fino ad oggi non è stato altro che teatro di campagna elettorale".