L'ex parlamentare Rossella Sessa lascia "Azione" di Calenda e Carfagna "Ho deciso di chiudere la mia esperienza, ora una riflessione politica"

"La mia seppur breve esperienza in Parlamento ha rappresentato il culmine della mia militanza politica. L'ho fatto con senso di responsabilità e senso del dovere rispettando i principi cardini del partito azzurro". Comincia così la nota a firma di Rossella Sessa, ex deputata salernitana.

"Al momento della caduta del Governo Draghi ho fatto la scelta di lasciare Forza Italia seguendo i miei princìpi e la convinzione per cui quel governo andasse sostenuto fino all’ultimo giorno. Diverse sono le stagioni della vita, dopo otto mesi di impegno nella realtà di Azione ho deciso di chiudere la mia esperienza con il partito e affrontare un momento di riflessione che, di sicuro, mi aiuterà a fare più chiarezza e mettere in ordine le mie idee. Ringrazio il presidente Mara Carfagna che ha sempre creduto in me, ringrazio il segretario Carlo Calenda, ringrazio il mio caro amico nonché coordinatore provinciale Gigi Casciello e tutti gli amici di Azione", l'annuncio di Rossella Sessa.