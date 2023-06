Peste suina nel Vallo di Diano, ok della Camera agli interventi urgenti Vietri (FdI): via libera della commissione agricoltura, ora tocca alla Regione Campania

“Approvata in Commissione Agricoltura, alla Camera, la risoluzione che prevede interventi urgenti per fronteggiare la peste suina africana, che, com’è noto, ha colpito anche i comuni del Cilento e del Vallo di Diano, in provincia di Salerno. E’ una buona notizia per allevatori e cittadini”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Questa risoluzione, in particolare, impegna il Governo a sollecitare le Regioni e il commissario straordinario alla peste suina africana a mettere in campo tutte le misure necessarie per eradicare la malattia e a fare in modo che i focolai attivi non si estendano nelle zone attualmente indenni. L’obiettivo è tutelare le aree a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi. Ora - aggiunge la deputata di FdI - spetta alla Regione Campania varare l’apposito piano di contenimento previsto dal Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica. Non si deve perdere tempo per far sì che questo incubo, per tanti allevatori, finisca il prima possibile”, conclude Vietri.