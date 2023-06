I Progressisti tornano in giunta: Rocco Galdi assessore alla mobilità La nomina del sindaco firmata nel pomeriggio: si completa la compagine di governo

Dopo settimane di attesa, nel pomeriggio è arrivata la fumata bianca: il sindaco di Salerno ha firmato il decreto di nomina ad assessore per Rocco Galdi. Il presidente della commissione consiliare continuerà ad occuparsi della mobilità, ma stavolta nell'esecutivo guidato da Vincenzo Napoli.

"Al neo assessore gli auguri per il nuovo ed importante incarico assunto nell'ambito della giunta comunale in un settore nevralgico per la vita della nostra comunità", il commento del primo cittadino di Salerno.

Il dato è particolarmente importante anche dal punto di vista politico: con Rocco Galdi, infatti, (ri)entrano in giunta anche i Progressisti, compagine deluchiana storica che anche alle ultime elezioni amministrative ha trainato la coalizione, conducendola alla vittoria.

Il gruppo però era rimasto fuori dalla giunta (composta, fino ad ora, da tre tecnici e 5 esponenti politici) dopo il terremoto giudiziario seguito all'inchiesta della procura sugli appalti alle cooperative. Rocco Galdi diventa il nono assessore della giunta e al suo posto in consiglio entra Alessandra Francese, che ha dovuto attendere il diradarsi delle nubi giudiziarie per il coinvolgimento del marito, Gianluca Izzo, nel procedimento intentato dalla procura di Salerno.