Sanità, Iannone: "Campania sempre più ultima per le liste d'attesa" "Ci sono persone che ci rimettono la vita"

“Il rapporto della Fondazione Gimbe conclama ancora una volta che De Luca ha fallito totalmente. La sanità campana non garantisce il diritto alla salute e De Luca continua a sparare balle mostruose e a promettere realizzazioni con tanto di scadenze mai rispettate”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania che continua: “Sulle liste d’attesa aveva promesso che entro quest’estate avremmo recuperato; invece Gimbe ci dice che siamo sempre più ultimi e con persone che ci rimettono la vita, perché questo significa rimandare un esame per un malato oncologico. De Luca dovrebbe dimettersi perché dopo 8 anni di suo governo regionale questi sono i risultati”, conclude Iannone.