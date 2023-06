Forza Italia, una due giorni di tesseramento in tutta la provincia di Salerno I forzisti incontreranno i sostenitori per ampliare la famiglia azzurra

Continua l’impegno di Forza Italia su tutto il territorio provinciale di Salerno, in occasione delle Giornate del tesseramento in programma sabato e domenica. I forzisti saranno dunque nelle principali piazze della provincia di Salerno per incontrare i sostenitori ed ampliare la grande famiglia azzurra. Domani, in particolare, l’appuntamento è:

Battipaglia, piazza Italia dalle 10.30 alle 12.30; Castel San Giorgio, via Tenente Bruno Lombardi c/o Ass. AgroAzzurri dalle 10 alle 13; Cava de’ Tirreni, piazza Passaro dalle 16 alle 20; Salerno, piazza Caduti di Brescia dalle 10 alle 12; San Marzano sul Sarno, piazza Amendola dalle 8 alle 13; Sarno, piazza V Maggio dalle 9 alle 13; Pontecagnano Faiano dalle 17 alle 20.

Domenica 25 giugno, invece:

Angri, piazza Doria dalle 10 alle 13; Campagna, Quadrivio dalle 10 alle 13; Eboli, piazza della Repubblica dalle 10 alle 13; Nocera Superiore, piazza Matteotti dalle 10 alle 13; Pagani, piazza Sant’Alfonso dalle 10 alle 13; Roscigno, piazza Silvio Resciniti dalle 10 alle 18; Sala Consilina, via Giuseppe Mezzacapo, 112 dalle 10 alle 13; Salerno, piazza Caduti di Brescia dalle 10 alle 12; San Marzano sul Sarno, piazza Amendola dalle 8 alle 13; Castellabate, piazza Lucia dalle 9 alle 13; San Valentino Torio, piazza Amendola dalle 10 alle 13; Sant’Egidio del Monte Albino, viale Kennedy dalle 10 alle 13; Sarno, piazza V Maggio dalle 9 alle 13; Pontecagnano Faiano, piazza Sabbato dalle 17 alle 20. «Rinnoviamo l’appuntamento in piazza con i nostri sostenitori e militanti. Portiamo tra la gente il progetto di Forza Italia per farlo conoscere a sempre più cittadini ma soprattutto ai giovani, desiderosi di avvicinarsi al mondo della politica per vivere una esperienza nuova e dare un contributo concreto al proprio territorio», hanno dichiarato i co-coordinatori provinciali di Forza Italia Salerno Lucia Vuolo, Giuseppe Ruberto, Francesco Pastore e Costabile Spinelli. «Le Giornate del tesseramento sono una occasione importante, ancora di più questa perché è la prima che facciamo soprattutto nel ricordo del nostro amato Presidente – hanno aggiunto i co-coordinatori – È a lui che va il nostro grazie, andiamo avanti uniti».