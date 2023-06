Ristoro stadio Arechi, Cammarota: illegittimi prezzi così alti "Una bottiglietta d'acqua venduta a tre euro"

“Non è possibile che nello stadio Arechi una bottiglietta d’acqua di venti centesimi venga venduta a tre euro in regime di monopolio appaltato dal Comune di Salerno”.



Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota il quale conferma che la vicenda verrà trattata Venerdì 30 p.v. dalla Commissione Trasparenza da lui presieduta.



“Migliaia di persone all’interno dello stadio possono utilizzare solo i punti bar e ristorazione affidati in concessione dal Comune di Salerno che, in ragione dell’interesse pubblico del servizio e del sostanziale monopolio, dovrebbe indicare e calmierare i prezzi almeno per l’acqua, bene essenziale, che non può essere portata dall’esterno”.