Mare sporco a Salerno, Santoro: "Bisogna restituire balneabilità alla città" "Si valorizzi una grande risorsa per il territorio"

"Anno nuovo, problematiche vecchie da risolvere. Anche questa stagione estiva per i salernitani e i turisti parte all'insegna del mare sporco". Ad intervenire sulla questione il consigliere comunale Dante Santoro: "L'anno scorso con uno "stalking politico" presso chi doveva controllare tra uffici competenti e depuratori abbiamo restituito un mare pulito ai salernitani che hanno potuto fare tuffi decenti nel mare di Salerno. - sottolinea Santoro - A questo aggiungiamo la bonifica ed il ripristino del Porticciolo e la resa nuovamente fruibile della Yasmina Beach. Una missione storica portata a compimento ma che non ci ferma, rinnovando anche il fiato sul collo per quest'anno per l'estate 2023. Restituiamo il diritto alla balneabilità nella nostra città che anche ora si trova ad affrontare le inadempienze dell'amministrazione delle vergogne che non ha saputo valorizzare la risorsa mare. Se la stagione è partita male cercheremo di raddrizzarla, attivando controlli incessanti sui depuratori e su chi di dovere".