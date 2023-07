Pessolano: traffico zona Portuale: situazione intollerabile, appello al Prefetto "Lunghe code e ingorghi pericolosi, serve più ordine nell'area"

"La situazione del traffico nella zona Portuale e lungo il viadotto Gatto non è più tollerabile". Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano il quale, come già denunciato nella scorsa consiliatura, evidenzia un problema che negli ultimi anni è peggiorato in modo esponenziale. “Il traffico nella zona portuale ormai opprime i residenti e rende il viadotto Gatto e le strade limitrofe poco sicure e vittima di inquinamento ambientale e sonoro ormai giunto ben oltre i limiti della tollerabilità. Il tutto avviene in modo ormai cronico, dinnanzi alla totale inerzia degli organi competenti. Lunghe code e pericolosi ingorghi si verificano all'altezza dell'incrocio con via Benedetto Croce, all'altezza del Rione Olivieri e spesso gli autoarticolati stanziano stabilmente in prossimità della fermata dei bus di Via Ligea, come già evidenziato più volte, bloccando il transito dei veicoli verso Salerno. Inoltre i camion, scoraggiati dallo stesso traffico, svoltano - violando le regole vigenti - in direzione Cava de'Tirreni, peggiorando ulteriormente la situazione, già precaria, della viabilità sulla nazionale. Serve una migliore organizzazione, dunque, del traffico in entrata e in uscita all'area Portuale, già di per sè carente. Occorre senza dubbio un coordinamento tra la polizia doganale, competente nella direzione del traffico interno ed esterno dei tir e la Polizia Municipale nei punti critici, come le rotatorie e gli incroci, applicando eventuali sanzioni al fine di scoraggiare l’inquinamento sonoro e le contravvenzioni. Per questo mi rivolgo al Prefetto affinchè possa garantire il ristabilimento di maggiore ordine nell'area”.