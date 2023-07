M5S, Cammarano: "Metrò del Mare, si attivi subito il servizio nel Cilento" Il capogruppo regionale: “Inviata lettera al presidente della Commissione trasporti”

“Il ritardo nell’avvio del Metrò del Mare, il servizio che collega il Cilento con Salerno, la costiera amalfitana, Napoli e le isole del golfo, sta limitando fortemente l’accesso alle importanti destinazioni regionali. Con la stagione turistica ormai iniziata, la circostanza che la recente gara per l’aggiudicazione dell’appalto sia andata quasi del tutto deserta desta non poca apprensione. Il Metrò del Mare rappresenta un importante servizio di trasporto per i residenti e i turisti delle nostre splendide coste, soprattutto durante il periodo estivo, consentendo tra l’altro di alleggerire il traffico su strada verso le località cilentane e amalfitane”. A dirlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che sul tema ha inviato una lettera al presidente della Commissione Trasporti.

I dettagli

“Ho chiesto di accelerare il superamento di questa problematica e garantire che il Metrò del Mare possa iniziare le sue corse nel minor tempo possibile, così da soddisfare la grande domanda di mobilità da parte di un territorio ad altissima valenza turistica. E’ necessario coniugare la necessità di arrivare alla pronta attivazione del servizio con l’esigenza di tutelare l’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche stanziate dalla Regione. Ribadiamo inoltre - conclude Cammarano - la nostra piena disponibilità a trovare soluzioni condivise che possano risolvere il problema in maniera definitiva”.