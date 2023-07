Campania: De Luca, Governo sblocchi i fondi assegnati "Facciamo miracoli per le risorse che abbiamo"

"Facciamo miracoli per le risorse che abbiamo a disposizione. Siamo ancora da un anno in attesa dei fondi sviluppo e coesione, ma abbiamo un ministro che, come dico io, mi pare un prete spretato, parla alla fine quando ha concluso il suo intervento e non si capisce che cosa ha detto. Da un anno abbiamo 21 miliardi di euro bloccati. Alla Regione Campania erano destinati, nel riparto di un anno fa, 5,6 miliardi. Stiamo ancora aspettando da un anno e io continuo a sentir ripetere dal ministro quello che sta ripetendo da sei mesi, cioè il nulla". Ancora un duro attacco da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al ministro degli affati esteri Fitto sulla questione sanità, parole pronunciate a margine di un evento a Nocera Inferiore.