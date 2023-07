Zes unica per il Sud, Vietri: Governo porta a casa risultato importante "Siamo di fronte a una svolta storica"

"Siamo di fronte ad una svolta storica per il Sud Italia". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri commentando la decisione della vicepresidente esecutiva della Commissione europea e commissaria per la Concorrenza, Margrethe Vestager, di dare il via libera alla proposta avanzata dal ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, per istituire un'unica Zona Economica Speciale per l'intero Sud Italia.

"Il Governo Meloni, grazie al costante impegno del ministro Fitto, ha portato a casa un altro importante risultato che consentirà, concretamente, di rilanciare il tessuto economico e sociale del Meridione. Ora si potrà guardare con più fiducia alla sua crescita e al suo sviluppo, che finalmente sono tornati al centro dell'agenda politica europea. Siamo sulla strada giusta" conclude Vietri.