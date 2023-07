Salerno, scontro politico sulla "paternità" del Forum dei Giovani Maggioranza e Giovani Democratici: «Merito nostro». Santoro: «Svegliati dal torpore»

Il Comune di Salerno è pronto ad istituire il Forum dei Giovani in città. Dopo anni di attesa, caratterizzati da scontri politici e polemiche, nel prossimo Consiglio Comunale di Salerno verrà istituito l'organismo dedicato al mondo giovanile. Un traguardo che, per i capigruppo di maggioranza Luca Sorrentino (Progressisti), Fabio Polverino (Salerno per i Giovani), Salvatore Telese (Campania Libera), Filomeno Di Popolo (PSI), Giuseppe Zitarosa (Popolari e Moderati) e Tea Siano (Salerno con Voi) è «frutto di un ampio lavoro istituzionale proposto, sostenuto e concretizzato dalla maggioranza che guida Palazzo di Città».

Anche in questo caso, però, non sono mancate le polemiche. «Il Forum favorirà la partecipazione delle nuove generazioni alla vita della nostra Comunità ed alla gestione condivisa del bene comune. Questo risultato - proseguono i componenti della maggioranza - conferma l'impegno del sindaco e della maggioranza al servizio dei giovani. Siamo felici di apprendere che anche alcuni esponenti di opposizione abbiano già annunciato il loro voto favorevole, all’esito di un lavoro già condiviso in commissione. E ringraziamo persino chi, in queste ore, senza aver fatto nulla di concreto, cerca di attribuirsi, ingiustamente, il merito di questo risultato. È il solito metodo impiegato da questo consigliere: il metodo della "mosca cocchiera" che posata sul corno del bue si vanta di aver arato il campo da sola».

La reazione di Dante Santoro

Parole a cui ha fatto seguito la reazione del consigliere Dante Santoro, esponente della Lega a Palazzo di Città. «Abbiamo rimosso lo scuorno di questa amministrazione che per 20 anni ha negato il Forum dei Giovani a Salerno. Mi commuove il giubilo di chi lo boicottava fino a ieri, con un danno oggettivo e irrimediabile arrecato per decenni ai giovani di Salerno che volevano avvicinarsi alla partecipazione ed alle istituzioni. Decisivo è stato il documento firmato da tutte le opposizioni, senza il quale sicuramente sarebbe continuato il letargo di chi nella maggioranza oggi in maniera commovente esprime giubilo e rivendica un normale strumento di partecipazione che esiste in tutta Italia da 20 anni e mancava solo a Salerno con la solita arretratezza vergognosa di questa vecchia e noiosa classe politica salernitana. Sarebbe stato più utile il silenzio per chi non può migliorarlo con le parole, ma sarebbe stata operazione troppo fine per lumachelle della vanagloria che occupano i nostri palazzi».

Mazzeo (Giovani Democratici): «Vittoria della maggioranza»

«L'istituzione del Forum Giovani è l'importante risultato frutto della determinazione di tutte le forze politiche di maggioranza del Comune di Salerno alla quale anche i Giovani Democratici hanno fornito idee e programmi».

Lo dichiara Marco Mazzeo, segretario dei Giovani Democratici di Salerno. «Il Comune di Salerno è impegnato costantemente per i giovani: cultura, eventi, formazione, lavoro. Forte la sinergia con la Regione Campania che investe risorse importanti per i giovani: Piano Lavoro, Trasporto pubblico gratuito, Scuola Viva per ricordare solo gli interventi più importanti - prosegue Mazzeo -. È un lavoro che viene da lontano e che ha visto sempre impegnati attivamente i Giovani Democratici con il determinante supporto dell’onorevole Piero De Luca. I Giovani Democratici partecipano attivamente al Forum Regionale dei Giovani ed al Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno; organi che raggruppano tante realtà locali e promuovono una condivisione di esperienze da sottoporre alle istituzioni competenti a vari livelli. I giovani si aiutano non con la propaganda ma sostenendo, come facciamo, le iniziative associative al servizio della comunità e del territorio - conclude Mazzeo -. Appare patetico e maldestro ogni tentativo ad opera di qualche personaggio sempre in cerca d’autore di prendere meriti senza aver fatto alcunché».