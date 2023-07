Mancata approvazione bilancio previsionale ad Eboli: "Urge cambio di passo" La nota della coordinatrice del M5s della provincia di Salerno Villani e il gruppo territoriale

“Esprimiamo profonda preoccupazione per lo stallo in cui versa l'amministrazione comunale di Eboli a causa della mancata approvazione del bilancio previsionale, che è essenziale per la gestione oculata e trasparente delle risorse pubbliche", a denunciarlo in una nota congiunta sono la Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia Villani e il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Eboli.

"Come Movimento 5 stelle abbiamo sempre posto l'accento sulla necessità di garantire una gestione efficiente e tempestiva delle risorse a beneficio della collettività. - proseguono - Il ritardo nell'approvazione del bilancio previsionale solleva interrogativi riguardo alla capacità dell'amministrazione di attuare progetti e programmi per il benessere dei cittadini. Inoltre, ci preoccupa il possibile coinvolgimento in Giunta di consiglieri che sembrano per aver optato per la Lega. Parliamo di un partito impegnato nella battaglia per l’autonomia differenziata, che è l'equivalente della secessione dei ricchi”.

“Invitiamo l'amministrazione a prendere atto delle preoccupazioni sollevate e a lavorare con urgenza per superare lo stato attuale, assicurando la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche a beneficio dei cittadini”, nota infine il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.