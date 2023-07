Cultura, Iannone: "Autonomia speciale, Italia più competitiva" "Ennesimo traguardo in termini di crescita"

“Con l’autonomia speciale per alcuni grandi musei – i Musei Reali di Torino, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Galleria dell'Accademia-Musei del Bargello di Firenze – parchi archeologici e altri siti culturali, il governo rafforza ulteriormente l’offerta culturale del nostro Paese, rendendola, per qualità e fruibilità, certamente migliore e competitiva rispetto a quella degli altri Paesi europei. Una grande vittoria del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che conferma ancora una volta competenza e professionalità nel gestire una delega così importante e nel valorizzare le immense potenzialità culturali ed artistiche della nostra bella Italia. Da campano, mi complimento con il ministro Sangiuliano per questo ennesimo grande traguardo in termini di crescita, rivalutazione, e conservazione del patrimonio culturale ed artistico della nostra regione. Un’attenzione costante da parte del ministro Sangiuliano per il Sud che non si era mai vista precedentemente”. Lo dichiara il salernitano Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.