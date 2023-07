Reddito cittadinanza: Villani (M5s), nel Salernitano grave problema sociale “Salerno conta 4.806 sospensioni, è la terza provincia campana, dopo Napoli"

“Non solo il governo Meloni abbandona 4.806 famiglie con la sospensione del reddito di cittadinanza, ma ha anche l'ardire di accompagnare questa furia ideologica contro una misura del M5S con dichiarazioni inconcepibili. Purtroppo, non sono semplici numeri, ma famiglie che dall'oggi al domani saranno in emergenza e non sapranno più come mettere un piatto in tavola. Mancheranno risorse non solo nelle tasche di molti cittadini salernitani, ma anche meno incassi nei negozi e nelle attività commerciali di prossimità. Meloni prova a cancellare da Roma, con un sms, i poveri, ma in realtà rimanda il problema alle Regioni, quasi tutte governate dal centrodestra, totalmente impreparate a gestire la situazione. Le Regioni passeranno la parola ai Comuni, che sono senza fondi e senza personale”. A denunciarlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Non si può tacere di fronte all'ingiustizia – continua Villani -, i servizi sociali cominciano ad essere presi d'assalto per le scelte scellerate di un governo che non ascolta il suo popolo, cui sta rubando tutto, anche la possibilità di sognare e proiettarsi in un futuro dignitoso. Questo è il furto peggiore che questa destra ottusa ha potuto fare al popolo italiano” -conclude Villani-.