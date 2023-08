Piero De Luca: Salerno ricordi la figura di Don Enzo Quaglia L'invito al Comune: Si intitoli una strada o una piazza al sacerdote tanto amato dai salernitani

"Salerno ricordi don Enzo Quaglia", è l'appello del deputato del Pd Piero De Luca che ha chiesto al Comune di intitolare una strada o una piazza al sacerdote tanto amato dai salernitani.

"Invito il Comune di Salerno a raccogliere la richiesta sostenuta dall’Associazione Salernitani DOC, dal suo presidente Massimo Staglioli, e da tanti concittadini che l'hanno conosciuto ed amato affinchè don Enzo Quaglia riceva questo altissimo onore civico", si legge nella nota.

Don Enzo Quaglia è stato lo storico parroco della Chiesa di San Domenico. "Un prezioso punto di riferimento spirituale e sociale per il Centro Storico e l'intera nostra comunità. - ha ahhiunto il deputato del Pd - Don Enzo era un uomo di fede salda, grande cultura e profonda umanità. Sempre pronto ad accogliere i fedeli e tutti coloro che a lui si rivolgevano per un consiglio. Un sacerdote tra la gente e per la gente che ha svolto una missione pastorale di grande valore e merita di esser aggiunto alla toponomastica cittadina".

"Confido che questo desiderio generale sia accolto dall'Amministrazione Comunale sempre attenta alla memoria cittadina", le parole di De Luca Jr.