Salerno: alcool venduto ai minori, la proposta al Comitato ordine e sicurezza Arriva dalla Commissione congiunta Annona e Politiche Sociali

La Commissione congiunta Annona e Politiche Sociali, questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza dell'assessore Claudio Tringali ha discusso delle problematiche legate al consumo e alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto ai minori. Il capogruppo socialista Filomeno Di Popolo, ha in questa sede, proposto, all'assessore Tringali di richiedere al Comitato ordine e sicurezza, un servizio di controllo dopo la mezzanotte per accertare se i distributori automatici, presenti in tutta la città, erogano questo tipo di bevande, contravvenendo a quelle che sono le disposizioni in merito. Inoltre è stato chiesto da parte della consigliera Antonia Willburger, che tale servizio di interforze venga esteso anche, ai locali ed ai supermercati, che, come prevede la legge non possono vendere alcolici ai minori e dopo la mezzanotte non posso venderli d'asporto neanche agli adulti.

Queste proposte sono propedeutiche alla stesura di un regolamento per il centro storico che contempli: decoro, sicurezza, manutenzione, segnaletica storica e un presidio di polizia municipale, fa sapere la Commissione congiunta Annona e Politiche Sociali.