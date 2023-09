Spopolamento dei giovani, Salerno sul podio. Iannone: Malgoverno della sinistra L'attacco del senatore di FdI: "Ci vorranno anni prima che questa tendenza possa essere cambiata"

Spopolamento dei giovani: Salerno al terzo posto a livello nazionale. Arriva l'attacco del senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania:

“Ancora una volta Salerno e provincia su un podio, negativo, che bene spiega le fallimentari politiche sociali e del lavoro da parte della sinistra – che ha, evidentemente, malgovernato in questi anni a livello nazionale, regionale e provinciale – che hanno coinvolto nel tempo l’intero territorio e frenato notevolmente le famiglie dal fare figli. In quest’occasione abbiamo ricevuto la medaglia di bronzo per i peggiori d’Italia – secondi solo a Napoli e Palermo – in riferimento allo “spopolamento dei giovani”, scrive il senatore.

"Ci vorranno anni prima che questa tendenza possa essere cambiata. Intanto il governo Meloni ha messo la famiglia in cima all’agenda politica – così come sottolineato dal Presidente del Consiglio nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità – introducendo nuove misure di sostegno al reddito, agevolazioni fiscali per le famiglie, proprio per combattere il trend negativo del calo demografico in Italia e scoraggiare l’interruzione volontaria di gravidanza”, dichiara il Commissario Regionale del Partito in Campania.