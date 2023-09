Conte e Fratoianni a Salerno: "Questo Governo è nemico dei poveri" Il confronto in piazza Ricciardi nell'ambito della festa "Proxima" di Sinistra Italiana

Prima tappa a Salerno della festa nazionale "Proxima" di Sinistra Italiana: in piazza Ricciardi a Torrione l'evento clou è stato il confronto tra Nicola Frratoianni e Giuseppe Conte.

I leader nazionali dei due partiti a confronto su alleanze, Superbonus e reddito di cittadinanza. Prima dell'inizio dei lavori un minuto di silenzio in ricordo delle vittime sul lavoro, nella giornata in cui in Campania si sono registrati tre morti, di cui uno al porto di Salerno.

"Questo Governo è nemico dei poveri", l'atto d'accusa di Fratoianni che ha denunciato il rischio di tensioni sociali dopo lo stop al reddito di cittadinanza.

Prima dell'incontro in piazza, l'ex presidente del Consiglio ha incontrato i nuovi gruppi dirigenti del Movimento 5 Stelle che si stanno organizzando sul territorio di Salerno. Accolto dalla segretaria provinciale Virginia Villani, dal vice Gubitosa e dallo stato maggiore pentastellato, Giuseppe Conte ha rivendicato la "coerenza del Movimento 5 Stelle sia quando era al Governo che ora all'opposizione. Da Salerno parte un percorso per radicarci sui territori", ha detto Conte.