Sangiuliano a Paestum, stoccate a De Luca: "Aeroporto Salerno? Un miraggio" Il ministro della Cultura inaugura la nuova esposizione del museo archeologico

"Sento parlare dell'aeroporto di Pontecagnano da quando ero dall'altra parte della barricata, quando io ero con il microfono in mano, facevo il cronista e giornalista, e già sentivo parlare dell'aeroporto di Pontecagnano. Mi pare che chi governa da tanti anni l'ha lasciato solo come un miraggio lontano, che non si è concretizzato ancora". Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non lo cita direttamente ma non risparmia stoccate all'indirizzo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

L'esponente del Governo nazionale ha inaugurato i nuovi spazi espositivi del museo archeologico della città dei templi. Sangiuliano ha glissato sulle voci che lo vorrebbero come futuro candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

"Io faccio il ministro e farò il ministro per dieci anni: in questi primi cinque anni del Governo Meloni più altri cinque anni del successivo Governo Meloni", ha detto Sangiuliano.

Le critiche del ministro non hanno riguardato solo l'aeroporto ma anche l'attenzione stessa riservata ad un territorio come Paestum. "Questo è un luogo che esprime una storia profonda. Queste pietre parlano, ci parlano della nostra identità, del nostro essere, di quello che è il nostro Dna storico", ha detto ai cronisti.

"Paestum è un luogo universalmente noto in tutto il mondo ed è nostro dovere curarlo, preservarlo, ma anche sviluppare le sue potenzialità che sono enormi. Io ho detto che i musei sono la geografia identitaria della nostra nazione perché in ciascun museo noi ritroviamo un punto cardinale della nostra storia e della nostra dimensione esistenziale come popolo e come nazione. È importante essere qui. Questo parco - ha aggiunto Sangiuliano - ha fatto passi in avanti enormi negli ultimi anni, altri ne faremo. Stiamo pensando a nuovi progetti, per esempio all'apertura di un museo a Velia, ma anche a un progetto ulteriore di potenziamento proprio di questo sito. Le risorse ci sono, le metteremo a disposizione e siamo pronti a lavorare. Il direttore ha fatto un buon lavoro. Voglio ricordarvi anche una cosa, che io sono ministro da neanche undici mesi ed è la terza volta che vengo qui a Paestum, in quest'area, proprio a dimostrazione della mia cura e della mia attenzione", ha concluso il ministro della Cultura.