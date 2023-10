Salario minino, Bilotti: "Brunetta ha deciso che gli italiani non lo meritano" "La contrarietà del governo era chiara già da tempo"

"Brunetta ha deciso che gli italiani non meritano il salario minimo" a dirlo è la senatrice Anna Bilotti che prosegue: "Il mandato affidato da Giorgia Meloni al CNEL, presieduto dall’ex ministro, ha dato la tua sentenza: la nostra proposta di civiltà già presente in 22 dei 27 Stati dell’Unione europea non deve vedere la luce. Siamo davanti ad una sceneggiata in piena regola. La contrarietà del governo era già chiara a tutti da tempo e il parere espresso non ci sorprende affatto dal momento che la nomina di Brunetta è frutto dell’esplicita volontà della premier. Ma se pensano che lasceremo gli italiani al loro destino si sbagliano" conclude la senatrice Bilotti.