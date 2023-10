Senato, Bilotti (M5S): si è insediata la Commissione per i diritti umani "Esserne componente vuol dire accendere un faro sulle violazioni e le discriminazioni"

Si è insediata ufficialmente questa mattina la Commissione per i diritti umani del Senato, della quale fa parte anche la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti (unica della delegazione salernitana a Palazzo Madama).



Negli anni la Commissione si è occupata di temi come l'abolizione della pena di morte nel mondo, l’introduzione nell'ordinamento italiano del reato di tortura, la lotta contro il razzismo e la xenofobia. Nella scorsa legislatura la detenzione di Patrick Zaki e le conseguenze della guerra in Ucraina sono stati al centro dei lavori della Commissione.



«Esserne componente - spiega la senatrice Bilotti - vuol dire accendere un faro sulle violazioni, le limitazioni e le discriminazioni. Promuovere la cultura e il rispetto dei diritti, soprattutto quelli fondamentali, è un compito che porto avanti sin dal primo giorno che sono entrata in Parlamento. Continuerò a farlo, dai banchi della Commissione, con la forza e la determinazione di sempre».