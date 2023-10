Polonia al voto, senatrice Bilotti a Varsavia e Cracovia come osservatrice Osce Così la senatrice salernitana: Un momento cruciale per il destino di un grande paese europeo

Da giovedì la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti si trova in Polonia, in qualità di membro della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell’Osce, per osservare le elezioni parlamentari in programma per domenica 15 ottobre. È la prima volta che l'Assemblea Osce monitora le elezioni in Polonia, su invito delle autorità polacche.

Durante la sua permanenza a Varsavia la senatrice ha partecipato ai briefing da parte di rappresentanti dell'amministrazione elettorale centrale, esponenti dei media e della società civile, rappresentanti delle coalizioni politiche.

«Parliamo di un momento cruciale per il destino di un grande paese europeo – spiega la senatrice Bilotti - e il nostro compito è quello di valutare la conformità del processo elettorale agli impegni dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ad altri obblighi e standard internazionali, nonché alla legislazione nazionale. In questi giorni ho avuto modo di incontrare e conoscere molte persone, di comprendere l’identità di un Paese complesso e sfaccettato. Ai polacchi, che fanno parte della grande famiglia europea, faccio i miei migliori auguri perché dal loro futuro dipenderà il futuro dell’intera Unione».