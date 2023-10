Dante Santoro: "Emergenza sicurezza a Salerno, occorre intervenire" "Distribuire pattuglie nei luoghi sensibili della città"

Dante Santoro continua la sua battaglia per dare centralità al tema sicurezza: "Ormai si rincorrono le segnalazioni di vandalismo e atti di criminalità, micro e macro, in quartieri della città. Chiederò di indire un Comitato di Ordine e Sicurezza al sindaco per la situazione della Zona Orientale,con le ultime vicende del quartiere Pastena, ed anche di via Carmine/Centro. Occorre - continua Santoro - interagire con tutte le Istituzioni sul tema sicurezza, i salernitani hanno diritto alla tranquillità ed oggi vedono violati gli standard minimi di civiltà senza che nessuno intervenga. Sentirò personalmente tutte le autorità competenti, siamo arrivati ad un punto di non ritorno ed i cittadini sono esasperati. Il mio Piano Sicurezza e Vivibilità prosegue perchè Salerno non si trasformi in una città in cui chi urla di più comanda e chi rispetta le regole soccombe. Al Comandante dei Vigili Urbani ho chiesto di evitare assembramenti di pattuglie nei pressi dell'abitazione del Governatore e distribuirle in tutti i luoghi sensibili della città. Interagirò con l'assessore competente che ha dimostrato apertura alle proposte, specialmente sul tema dell'installazione di nuove telecamere".