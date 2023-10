Gambino (FDI): Bretella Cilento molto costosa. Sono altre le priorità "È trascorso ormai quasi un decennio dall'ultimo intervento sull'Aversana"

"Nella surreale discussione, attivata da un sindaco in scadenza di mandato e Presidente della Provincia ancora per pochi mesi, relativa al progetto di bretella che collegherebbe Eboli ad Agropoli, FdI Salerno ha una posizione di ferma contrarietà, in quanto quel progetto è soltanto la più costosa tra le opzioni in campo per intervenire sulla viabilità verso il Cilento; la più costosa in termini economici e di consumo di suolo". Lo ha dichiarato Alberico Gambino, commissario provinciale di FdI.

"Riteniamo, ad esempio, che qualsiasi valutazione vada fatta attraverso il completamento di altri assi viari che alleggerirebbero i flussi di traffico verso il Cilento come la strada del Parco; soltanto dopo sarà possibile una valutazione del costi/benefici dell’opera", aggiunge Gambino. "È trascorso ormai quasi un decennio dall'ultimo intervento sull'Aversana per la quale esiste un progetto irrealizzato di completamento; servirebbe tra l'altro anche a collegare meglio, e più facilmente, l'aeroporto Costa d'Amalfi alla costiera Cilentana", precisa Gambino. "Sul progetto della costosissima Bretella Alfieri/De Luca, vedremo come si esprimerà l'Anas. Noi siamo fortemente contrari e abbiamo ben chiare le numerose alternative", conclude Gambino.