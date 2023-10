Angri, gli alunni del liceo "La Mura" presentano una loro proposta di legge La senatrice Bilotti: «Tema di grande attualità e che va regolamentato»

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti ha incontrato gli alunni della 4Ba del Liceo Don Carlo La Mura di Angri, vincitrice del concorso "Un giorno in Senato", rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado. Agli alunni, nell’ambito del progetto, viene chiesto di predisporre un disegno di legge su un argomento di loro interesse.

I ragazzi, nell’incontro con la senatrice, hanno esposto una loro proposta di legge riguardante la disciplina per la realizzazione di crematori e le loro distanze dai centri abitati.



«Il disegno di legge - spiega la senatrice Bilotti - è di grande attualità e affronta un tema che va regolamentato. Per questa ragione tornerò presto ad incontrarli e a discutere con loro dell’iniziativa legislativa che hanno messo in campo. Giovani così preparati e appassionati sono un vanto per i nostri territori e per il Paese. Trasmettere ai ragazzi i valori e l’importanza delle istituzioni deve essere una priorità per tutti coloro che vogliono rappresentarle. Solo in questo modo avremo modo di formare una classe dirigente consapevole e pronta ad affrontare le sfide future».