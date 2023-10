Pazienti legati ai letti e abbandonati, bufera sul Ruggi: "Immagini scioccanti" Annunciata un’interrogazione parlamentare al Ministro Schillaci

Pazienti legati ai lettini e lasciati senza cibo. E' bufera sull'ospedale Ruggi di Salerno dopo il servizio mandato in onda durante il programma “Piazzapulita”.

Le immagini trasmesse testimonierebbero una situazione allarmante, documentata attraverso la testimonianza anonima di un operatore sanitario che ha illustrato le gravi criticità del nosocomio per chi ci lavora ogni giorno e puntato i riflettori sulla mancanza di personale.

Durissimo l'attacco da parte del mondo della politica.

“Le immagini andate in onda, ieri sera, durante il programma Piazzapulita di La7 sul pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno sono davvero scioccanti ed evidenziano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l’eclatante fallimento delle politiche sanitarie adottate negli ultimi otto anni dal governatore della Campania De Luca e dai suoi nominati”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Sanità della Camera, che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro della Sanità Orazio Schillaci per accertare i gravi fatti denunciati nel corso del servizio televisivo. “E’ stato straziante vedere medici stremati dormire sulle sedie; pazienti (tra cui anche malati oncologici) legati ai lettini senza ricevere alcuna assistenza, altri che scappavano via persino con il catetere ancora attaccato perché esasperati dal caos del pronto soccorso. Scene davvero agghiaccianti - aggiunge Vietri - che hanno mostrato, questa volta a livello nazionale, la cruda realtà che ormai quotidianamente si vive all’interno del principale ospedale della provincia di Salerno. Negli ultimi mesi, inoltre, illustri medici, fortemente stimati anche a livello nazionale ed internazionale, hanno preferito lasciare proprio il Ruggi d’Aragona, spesso insieme alle loro equipe, per andare a lavorare nelle strutture private a causa dell’assenza di meritocrazia e delle mortificazioni che erano costretti a subire, privando, in questo modo, l’ospedale di Salerno di professionisti che, in passato, hanno dato lustro alla sanità salernitana. Questa è la realtà che De Luca tenta invano di nascondere, ma che è sotto gli occhi di tutti e che accomuna molti ospedali della Campania. E’ evidente - conclude Vietri - che il presidente della Regione non è più in grado di garantire il diritto alla salute e soprattutto la dignità ai cittadini campani”.

"Le immagini mostrate ieri sera dalla trasmissione di La7 Piazzapulita sull'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno sono raccapriccianti. - Lo scrive in una nota Anna Bilotti, senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. - Un trattamento indecente, che lede i diritti basilari delle persone coinvolte e che non può essere giustificato in nessuna maniera. Non sono immagini da Paese civile. Abbiamo denunciato più volte che il Servizio sanitario nazionale si trova ormai al collasso, che i medici e gli infermieri sono costretti a turni massacranti e a straordinari uno dopo l'altro. L'unica soluzione è investire più risorse sulla sanità, al contrario della ricetta del governo che prevede di tagliare le gambe al servizio pubblico per strizzare l'occhio al privato. Con il risultato che immagini come quelle di Salerno rischiano di diventare molto frequenti. Di questo passo, non solo verrà messo sempre più a repentaglio il diritto alla Salute dei cittadini italiani, l'unico che la nostra Costituzione definisce fondamentale, ma saranno messi in discussione anche i più basilari diritti umani, che sono stati apertamente e gravemente violati in quell'ospedale".