Ospedale Ruggi, la senatrice Bilotti: "Immagini non degne di un paese civile" "Mostrano un trattamento indecente"

"Le immagini mostrate ieri sera dalla trasmissione di La7 Piazzapulita sull'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno sono raccapriccianti. Pazienti buttati in corridoio sulle barelle a causa della mancanza di posti letto, alcuni addirittura legati e senza assistenza per ore e ore, a volte per giorni. Un trattamento indecente, che lede i diritti basilari delle persone coinvolte e che non può essere giustificato in nessuna maniera. Non sono immagini da Paese civile. Abbiamo denunciato più volte che il Servizio sanitario nazionale si trova ormai al collasso, che i medici e gli infermieri sono costretti a turni massacranti e a straordinari uno dopo l'altro.

L'unica soluzione è investire più risorse sulla sanità, al contrario della ricetta del governo che prevede di tagliare le gambe al servizio pubblico per strizzare l'occhio al privato. Con il risultato che immagini come quelle di Salerno rischiano di diventare molto frequenti. Di questo passo, non solo verrà messo sempre più a repentaglio il diritto alla Salute dei cittadini italiani, l'unico che la nostra Costituzione definisce fondamentale, ma saranno messi in discussione anche i più basilari diritti umani, che sono stati apertamente e gravemente violati in quell'ospedale". Lo scrive in una nota Anna Bilotti, senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.