Ruggi, Bicchielli (NM): "Immagini raccapriccianti, il ministro intervenga" "Chi non è in grado di gestire la sanità pubblica, si dimetta"

“Piazza Pulita ci consegna immagini raccapriccianti. La dignità di un paziente finisce nel momento in cui si entra al pronto soccorso dell’azienda ospedaliero universitaria Ruggi Aragona: anziani legati ad un letto, abbandonati al loro destino, personale medico e infermieristico stremato. Nel 2023 scene simili non dovrebbero esistere eppure siamo a Salerno, nella patria di chi fino ad oggi ha sbandierato il suo “mai più ultimi” ed è proprio agli ultimi posti di ogni classifica che siamo finiti”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro della commissione difesa e della commissione antimafia, annunciando un'interrogazione parlamentare dopo quanto trasmesso dalla rete nazionale di La7. “Siamo sconcertati, non abbiamo parole per commentare quanto visto nelle scorse ore, immagini che farebbero rabbrividire chiunque e non possono essere giustificate facendole passare per una strumentalizzazione - ha dichiarato l’onorevole Bicchielli - faccio appello al buon senso: chi non è in grado di gestire la sanità pubblica allora dovrebbe dimettersi. Al ministro Schillaci chiediamo un pronto intervento per far sì che si possa dare immediata dignità ai pazienti in attesa e alle loro famiglie”.