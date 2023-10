Sanità nel Salernitano, Iannone: Dati Agenas confermano fallimento di De Luca La denuncia: Ben 3 strutture sanitarie pubbliche della Campania tra le peggiori d’Italia

“Oltre alle immagini raccapriccianti dell’ospedale Ruggi mandate in onda dalla trasmissione Piazzapulita, ci sono anche i dati Agenas che dicono che ci sono ben 3 strutture sanitarie pubbliche della Campania tra le peggiori d’Italia. Nessuna Regione può vantare questo triste primato: i tre ospedali sono quelli di Nocera Inferiore, di Polla e di Sapri, tutti in provincia di Salerno. Mentre De Luca scrive libri e offende tutti, a destra e a manca, questi sono i suoi risultati. Invece di autocelebrarsi, faccia i conti con la realtà del suo operato e ne tragga le conseguenze”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.