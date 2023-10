Agropoli, il Tar ha deciso: si dovrà votare nuovamente in 4 sezioni Accolto il ricorso di Liberi e Forti: si torna al voto nelle sezioni 7, 14, 16 e 21

Ad Agropoli si dovrà tornare al voto in quattro sezioni. Lo ha deciso il Tar di Salerno che ha accolto il ricorso presentato dal gruppo Liberi e Forti. In particolare i giudici del tribunale amministrativo regionale hanno disposto il ritorno alle urne nelle sezioni 7, 14, 16 e 21 in seguito ad alcune incongruenze riscontrate in fase di verifica. Se l'ordinanza del Tar non sarà impugnata al Consiglio di Stato, spetterà alla Prefettura il compito di fissare la data per il ritorno alle urne. A giugno 2022 la consultazione elettorale si era chiusa con il trionfo di Roberto Mutalipassi che, con il 52% delle preferenze, era riuscito a vincere al primo turno. Ora si dovrà rivotare in quattro sezioni.