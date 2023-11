Nuovo Ruggi a Salerno, Iannone contro Bonavitacola: Affermazioni ridicole "Appena avrò tutta la documentazione disponibile produrrò un esposto alla Corte dei Conti"

“Sentire Bonavitacola parlare di piccolo incidente di percorso nell’annullamento della gara per il nuovo ospedale Ruggi è semplicemente ridicolo", lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, parlamentare del collegio uninominale della provincia di Salerno.

Il vice presidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, è intervenuto sulla questione a margine della sua partecipazione all’inaugurazione del Salerno Boat show ed ha definito "un banale incidente di percorso" la decisione del Tar di Salerno di annullare la gara da 360 milioni di euro per realizzare il nuovo policlinico di Salerno.

"Il vice di De Luca è votato all’ilarità perché il suo è un inno all’incapacità. - prosegue Iannone - Omette di dire che De Luca aveva promesso l’inizio dei lavori già da giugno 2023, non sa neanche se la Regione difenderà il suo operato in Consiglio di Stato e dimentica che i ricorrenti possono chiedere i danni in sede civile. Tanto per De Luca e Bonavitacola che problema c’è se per i loro errori pagheranno i cittadini, come sempre. Peccato che appena avrò tutta la documentazione disponibile produrrò un esposto alla Corte dei Conti, visto che si devono assumere la responsabilità diretta dei pastrocchi figli del loro dilettantismo, della loro arroganza e della loro smania di comando. Quello che hanno fatto era palesemente illegittimo e lo avevo già denunciato con una interrogazione parlamentare”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.