Affitti per universitari a Salerno, Mari: Una follia, 285€ per un posto letto La denuncia del parlamentare: "Così in tanti rinunceranno a proseguire gli studi"

Affitti per gli studenti universitari a Salerno ed a ridosso del Campus di Fisciano: 285 euro per un posto letto. "Una vera follia" per il l parlamentare Franco Mari di Alleanza Verdi e Sinistra che denuncia: "Così in tanti rinunceranno a proseguire gli studi"

La nota del parlamentare

“Nella nostra città e in quelle più a ridosso del Campus universitario di Fisciano il costo di una singola stanza per studenti fuorisede arriva a 285 euro. Una follia, così molti studenti e molte studentesse rinunceranno a proseguire gli studi”. Lo denuncia Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il dato relativo a Salerno è contenuto in uno studio dell’Unione degli Universitari (Udu) realizzato su 37 città dal quale emerge che in media una stanza singola costa al mese 350 euro, a cui aggiungere 80 euro di bollette e spese condominiali. I record negativi sono di Milano (650) Bologna e Roma (circa 500). La situazione è dunque molto difficile, il Governo non può voltare le spalle: occorrono 100 milioni nella prossima Manovra per un fondo a sostegno degli studenti fuorisede, come chiedono le associazioni studentesche e un intervento sulle borse di studio con almeno 300 milioni per aumentarle e garantirle a tutti gli idonei".

"Appare dunque indispensabile un piano di alloggi pubblici, per il quale occorrono almeno 3 miliardi sul bilancio pluriennale e una revisione del Pnrr: i fondi previsti dall’Europa, infatti, stanno andando tutti ai privati che li useranno per realizzare alloggi a prezzi alti, creando così ulteriore speculazione, mentre andrebbero riqualificati immobili pubblici nell’ottica di creare posti letto senza consumo di suolo”, ha concluso Mari.