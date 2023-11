Alta Velocità Battipaglia-Romagnano: senatrice Bilotti presenta interrogazione Chiesti chiarimenti su una serie di aspetti legati al progetto di realizzazione del lotto

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti ha presentato un‘interrogazione in aula ai ministri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dell’Economia affinché vengano chiariti una serie di aspetti legati al progetto di realizzazione del lotto 1A Battipaglia-Romagnano (che comprende i comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Buccino e Palomonte) della linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.



L’interrogazione arriva dopo l’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, fra la senatrice ed i cittadini del comitato Pezza delle Monache di Eboli. I cittadini della zona, infatti, abitano nell’area interessata dalla nuova linea ferroviaria Alta Velocità ed il progetto in questione li preoccupa non poco sia per l’impatto ambientale, sia per la questione relativa al ristoro economico previsto per gli espropri.



«Parliamo di un progetto - afferma la senatrice Bilotti - che ha subito, da parte di Rfi, modifiche sostanziali rispetto a quello definitivo precedentemente approvato e il cui potenziale impatto anche grave sull’ambiente deve essere verificato. A ciò va aggiunto che le indennità previste per l’esproprio appaiono insufficienti rispetto all’acquisto di una nuova casa e che si arrecherà notevole danno ai cittadini che vivono ai lati della linea ferroviaria. Per queste ragioni ho presentato un’interrogazione in aula ai ministri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia per chiedere il rispetto assoluto delle norme e di valutare, per il bene del territorio e di tante famiglie e attività, se procedere con la realizzazione di una nuova linea ferroviaria o potenziare le linee esistenti, attualmente sottoutilizzate».