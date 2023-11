Pessolano: "Mercatello tra degrado e scarsa sicurezza, l'amministrazione agisca" Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre

"I recenti episodi di microcriminalità nella zona orientale ed, in particolare, a Mercatello, devono far riflettere sul crescente degrado che riguarda sempre più aree della città di Salerno: occorre agire per contrastarlo in modo deciso". Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano. "Prima il tentato furto ad un centro estetico in via Fiume, poi quello riuscito ad una pizzeria poco distante: episodi, questi ultimi, che evidenziano la scarsa sicurezza cui purtroppo i cittadini sono da tempo condannati a causa dell'incuria dell'amministrazione. Del resto, lo testimoniano anche i recenti interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione in alcune aree del centro della città, che non ha garantito piena sicurezza tanto da costringere lo stesso energy manager di Palazzo di Città a fare un passo indietro e garantire interventi per potenziarla. Ma se al centro la scarsa illuminazione è un problema relativamente recente, in alcune aree della zona orientale è decisamente cronico.

Mercatello, ed in particolare la zona alle spalle della ferrovia, è infatti particolarmente poco curata dall'amministrazione. Di recente, inoltre, sono quasi vanificati i passi in avanti fatti oltre un decennio fa: i lavori nel Parco sono, nonostante i tanti annunci, comunque in ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria; l'illuminazione è scarsa in molte zone, la stazione della Metropolitana non versa in buone condizioni così come quelle dell'intera rete. Ma malfrequentata è anche l'area di via Trento e delle strade limitrofe, soprattutto nelle ore notturne: situazione, quest'ultima, che va a scapito della sicurezza di esercenti e residenti del posto. Il sottopassaggio della stazione della metro e quello immediatamente prospiciente, inoltre, restano aperti anche nelle ore notturne, con non pochi rischi per la sicurezza. Scarsa cura è stata mostrata negli anni dal Comune anche al torrente che attraversa il quartiere, che nello scorso maggio è esondato e su cui si auspica un radicale e non solo annunciato intervento di riqualificazione complessiva che possa contribuire a migliorare le condizioni dell' alveo". "Servono, per Mercatello e la zona orientale così come per il centro - conclude Pessolano - meno parole e più fatti da partedell'amministrazione e del Governatore che prova a correggerne l'operato dimenticando che ne è il principale artefice".